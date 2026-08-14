Marg Techno Projects informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Marg Techno Projects präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Marg Techno Projects hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 25,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marg Techno Projects 12,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at