Margo Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Margo Finance hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,37 INR. Im letzten Jahr hatte Margo Finance einen Gewinn von 0,050 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 176,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,6 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at