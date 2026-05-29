Margo Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Margo Finance hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 INR gegenüber -0,450 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Margo Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 887,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,8 Millionen INR im Vergleich zu 1,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,34 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Margo Finance mit einem Umsatz von insgesamt 19,63 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,54 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 44,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at