Margo Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Margo Finance veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,1 Millionen INR gegenüber 1,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at