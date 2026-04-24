Mari Gas XD stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mari Gas XD hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,53 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,37 PKR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Mari Gas XD mit einem Umsatz von insgesamt 48,18 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,64 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at