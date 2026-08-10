10.08.2026 06:31:29

Mari Gas XD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mari Gas XD hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mari Gas XD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,95 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,70 PKR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mari Gas XD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,36 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 44,80 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 72,36 PKR. Im Vorjahr waren 54,45 PKR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mari Gas XD 191,66 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 177,10 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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