Mari Gas XD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mari Gas XD hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,73 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,38 PKR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,77 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 41,35 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at