02.03.2026 07:29:38

María Corina Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Sie werde "in wenigen Wochen" nach Venezuela zurückkommen, um den Übergang im Land zu begleiten, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin in einer auf ihren sozialen Medien veröffentlichten Ansprache. "Der Übergang in eine Demokratie in Venezuela ist unaufhaltsam", sagte Machado.

Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. "Viele Venezolaner riskierten ihr Leben, damit ich heute hier sein und diese Mission erfüllen kann", sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält. Das Volk rief sie auf, sich auf einen "neuen und gigantischen Wahlsieg" vorzubereiten.

Im vergangenen Dezember hatte die bis dahin im Untergrund lebende Politikerin den Friedensnobelpreis in Oslo persönlich entgegengenommen. Nach der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitesoldaten Anfang Januar hatte Machado zunächst die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger gefordert. Später erklärte sie, selbst Präsidentin Venezuelas werden zu wollen.

Seit dem Machtwechsel befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche. Die aktuelle Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez habe dieselbe Natur wie die vorherige, sagte Machado: "Es sind die, die gefoltert, verfolgt, eingesperrt haben, Menschen haben verschwinden lassen, umgebracht, enteignet und gelogen haben."/juw/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen