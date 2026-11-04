Marico: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Marico hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,82 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,97 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at