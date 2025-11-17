|
Marico gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Marico präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,24 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,26 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,82 Milliarden INR – ein Plus von 30,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marico 26,64 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
