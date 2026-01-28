Marico gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Marico hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Marico hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,08 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,37 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 27,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at