Marico öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Marico präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,33 Milliarden INR – ein Plus von 22,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marico 27,30 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 13,62 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marico 12,59 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Marico mit einem Umsatz von insgesamt 136,11 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 107,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at