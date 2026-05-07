|
07.05.2026 06:31:29
Marico öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Marico präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,33 Milliarden INR – ein Plus von 22,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marico 27,30 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
In Sachen EPS wurden 13,62 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marico 12,59 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Marico mit einem Umsatz von insgesamt 136,11 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 107,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.