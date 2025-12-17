Maridive Oil Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Maridive Oil Services hat am 14.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maridive Oil Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60,7 Millionen USD im Vergleich zu 47,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

