Marigold™ bringt Marigold Experiences for Enterprise auf den Markt und bietet Selligent-Kunden leistungsstarke Zero-Party-Daten und Personalisierungsfähigkeiten

Die neue Marigold-Lösung macht es für Selligent-Kunden einfach, Zero-Party-Daten und Präferenz-Insights durch interaktive Echtzeit-Erlebnisse zu sammeln und zu aktivieren

BRÜSSEL, Belgien und NASHVILLE, Tennessee, April 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold , ein weltweit führender Anbieter von Marketingtechnologielösungen für Relationship Marketing, die Marketern helfen, Kunden zu gewinnen, Kundenbeziehungen wachsen zu lassen und Kunden zu binden, veröffentlicht heute Marigold Experiences for Enterprise für seine Selligent-Kunden. Marigold Experiences for Enterprise wurde speziell für die Bedürfnisse globaler Unternehmen entwickelt und erleichtert es Marketingteams auch ohne technisches Know-How ansprechende, interaktive Erlebnisse zu schaffen, die Zero-, First- und Präferenzdaten, sowie Kaufabsichten im Handumdrehen und in großem Umfang sammeln und aktivieren.

Diese jüngste Innovation erweitert die leistungsstarken Datenkapazitäten von Selligent by Marigold, einer Plattform die eine integrierte Auswahl an Produkten für die Erstellung, Ausführung und das Reporting von Marketing-Kampagnen über mehrere Kanäle, Regionen und Sprachen bietet. Der Zugriff auf Marigod Experiences direkt aus der Selligent-Plattform ermöglicht Marketingteams, einfach und schnell jene Customer Insights und explizite Marketingeinwilligungen zu sammeln, die erforderlich sind, um personalisiertes und datenschutzkonformes Marketing in allen Phasen des Kundenlebenszyklus durchzuführen. Mit der branchenführenden Zero-Party-Datenplattform, Marigold Experiences for Enterprise, können Selligent-Kunden unbekannte Kontakte schneller in geschätzte, langfristige Kunden verwandeln.

Marigold Experiences for Enterprise bietet eine umfangreiche, sofort einsatzbereite Vorlagen-Bibliothek, die es Teams leicht macht, interaktive, kundenorientierte digitale Erlebnisse wie Umfragen und Quizze zu erstellen, mithilfe derer Daten über Präferenzen und Kaufabsichten gesammelt werden können. Wenn erfasst, können die Präferenz- und Kaufabsichtsdaten schnell in der Selligent Marketing Cloud genutzt werden, um datengesteuerte Kampagnen mit umfassender Segmentierung und Personalisierung zu erstellen und auszuspielen.



Eine wirkungsvolle Strategie für Zero-Party-Daten beschränkt sich nicht auf Akquise und Profilanreicherung allein. Dem kürzlich veröffentlichen Global Consumer Trends Index 2023 zufolge ist fast die Hälfte der Verbraucher weltweit wegen irrelevanter Werbebotschaften von Marken enttäuscht, und mehr als jeder Dritte wendet sich von Marken ab, die Werbebotschaften auf Grundlage von Informationen, die nicht direkt mit einer Marke geteilt wurden, senden.

In Europa ist dies besonders schwierig, weil Marketingteams an die DSGVO und die damit verbundenen Vorschriften gebunden sind, jedoch gleichzeitig Botschaften erstellen müssen, die bei den Verbrauchern Anklang finden. Um dieses Gleichgewicht zu finden, ist eine vertrauenswürdige, DSGVO-konforme Technologielösung erforderlich, die eine umfassende Personalisierung vorantreibt und Daten genau, relevant und aktuell hält.

"Wir kennen die Herausforderungen, denen Marketer – insbesondere in europäischen Unternehmen – bei der Einhaltung der DSGVO und der sich ständig ändernden Marketingvorschriften gegenüberstehen. Marigold ist bestrebt, seinen Kunden Zugriff auf Relationship-Marketing-Technologielösungen zu geben, die einen Zero-Party-Data-Ansatz verfolgen und durch praktische Kundenerfahrung und Branchenexpertise gestützt werden", so Nick Watson, Vice President of Client Success, EMEA bei Marigold. "Unser Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass Marketer alle wichtigen personenbezogenen Daten (PII) und Zero-Party-Daten mit den erforderlichen Opt-ins erfassen können. Wenn diese Daten mit den leistungsstarken Funktionen der Selligent Marketing Cloud aktiviert werden, können Marketer eine ansprechendere, personalisierte und kanalübergreifende Marketingkommunikation entwickeln, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, unbekannte Besucher in loyale Kunden zu verwandeln und letztendlich den Customer Lifetime Value zu steigern."

Verfügbarkeit:

Marigold Experiences for Enterprise ist ab sofort für Selligent Kunden und Partner verfügbar. Kunden können auch Marigolds internes Expertenteam und das wachsende globale Partnernetzwerk des Unternehmens nutzen, um die richtige Strategie für ihr Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen. Um mehr über Marigold Experiences für Selligent zu erfahren, besuchen Sie unsere Website .

Über Marigold

Marigold ist ein globaler Pionier im Bereich des Relationship Marketings und bietet maßgeschneiderte, branchenspezifische Martech-Lösungen, die von über 40.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt werden. Mit Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent und Vuture unter einem Dach bietet Marigold die Technologie und das Know-how, das Marketer benötigen, um ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen, ihren Umsatz zu steigern und letztendlich ihr Geschäft auszubauen. Weitere Informationen auf MeetMarigold.com.

Medienansprechpartner:



Melissa Hourigan

Fabric Media

melissa@fabricmedia.net

720-608-1919