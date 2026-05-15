Marimaca Copper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marimaca Copper ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marimaca Copper die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Marimaca Copper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at