MariMed gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MariMed hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 40,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at