MariMed hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MariMed hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite standen 41,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at