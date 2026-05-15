MariMed präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MariMed hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

MariMed hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at