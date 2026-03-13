|
MariMed: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MariMed hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
MariMed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,040 USD beziffert. Im Vorjahr hatte MariMed ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat MariMed in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 159,83 Millionen USD im Vergleich zu 157,96 Millionen USD im Vorjahr.
