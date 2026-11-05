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05.11.2026 06:31:28
Marimekko Oy legte Quartalsergebnis vor
Marimekko Oy hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marimekko Oy 0,240 EUR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent auf 52,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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