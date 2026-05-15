Marimekko Oy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marimekko Oy hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marimekko Oy ein EPS von 0,080 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,4 Millionen EUR – ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marimekko Oy 39,6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at