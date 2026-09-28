Marine Petroleum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marine Petroleum hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,330 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Marine Petroleum im vergangenen Geschäftsjahr 0,99 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marine Petroleum 1,04 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at