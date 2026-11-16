Marine Petroleum präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Marine Petroleum veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,45 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at