Marine Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Marine Products hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 64,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Marine Products ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,32 Prozent auf 244,42 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 236,56 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at