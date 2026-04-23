MarineMax Aktie
WKN: 914727 / ISIN: US5679081084
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23.04.2026 13:08:25
MarineMax Reaffirms FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, recreational boat and yacht retailer MarineMax Inc. (HZO) reaffirmed its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, based on current business conditions, retail marine industry trends, and other relevant factors.
For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in a range of $0.40 to $0.95 per share.
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