MarineMax: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MarineMax hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,80 Prozent auf 520,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 552,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,370 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,16 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,31 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at