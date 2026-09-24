Marinomed Biotech Aktie

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WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

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Investoren zögern 24.09.2026 17:53:00

Marinomed-Aktie: Geschäftsberieg aufgrund von Insolvente eingestellt

Marinomed-Aktie: Geschäftsberieg aufgrund von Insolvente eingestellt

Das Ende der insolventen niederösterreichischen Marinomed Biotech AG ist besiegelt.

Auf Antrag der Insolvenzverwalterin wird der Fortbetrieb eingestellt und das Unternehmen geschlossen, teilte das Unternehmen nach der Tagsatzung am Donnerstag mit. Die Gründe: Gespräche mit Investoren seien bisher erfolglos gewesen, ein Verkauf von Lizenzrechten konnte nicht zeitgerecht abgeschlossen werden und der laufende Betrieb habe nicht die nötigen positiven Resultate gebracht.

Die Insolvenzverwalterin Ulla Reisch werde nun den Verkauf der Vermögenswerte der Gesellschaft einleiten. Marinomed hat im Juli 2026 bereits zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet. Bereits Mitte 2024 musste sich das Unternehmen einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung unterziehen, das im Jänner 2025 beendet wurde. Der Biotech-Spezialist mit Sitz in Korneuburg wurde im Jahr 2006 als Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität Wien gegründet und ist seit 2019 an der Wiener Börse notiert.

bel/fel

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Bildquelle: Marinomed Biotech

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