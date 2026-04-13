Marinomed Biotech Aktie

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WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

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Ziel übertroffen 13.04.2026 17:38:00

Marinomed-Aktie: Millionen-Deal durch Kapitalerhöhung

Marinomed-Aktie: Millionen-Deal durch Kapitalerhöhung

Das börsennotierte Biotech-Unternehmen Marinomed hat seine im März angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Der Bruttoemissionserlös von Marinomed lag bei 2,23 Mio. Euro, das ursprüngliche Ziel wurde somit übertroffen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 159.039 neue Aktien der Gesellschaft ausgegeben, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Grund für die Kapitalerhöhung war ein kurzfristiger Kapitalbedarf im Zusammenhang mit der Übertragung des Carragelose Geschäfts an Unither Pharmaceuticals. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung solle "für die Erfüllung des Sanierungsplans und die Schließung der Finanzierungslücke verwendet werden", hieß es bei der Ankündigung der Maßnahme Mitte März.

cgh/rst

(APA)
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Bildquelle: Marinomed Biotech

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