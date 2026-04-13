Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Ziel übertroffen
|
13.04.2026 17:38:00
Marinomed-Aktie: Millionen-Deal durch Kapitalerhöhung
Der Bruttoemissionserlös von Marinomed lag bei 2,23 Mio. Euro, das ursprüngliche Ziel wurde somit übertroffen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 159.039 neue Aktien der Gesellschaft ausgegeben, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Grund für die Kapitalerhöhung war ein kurzfristiger Kapitalbedarf im Zusammenhang mit der Übertragung des Carragelose Geschäfts an Unither Pharmaceuticals. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung solle "für die Erfüllung des Sanierungsplans und die Schließung der Finanzierungslücke verwendet werden", hieß es bei der Ankündigung der Maßnahme Mitte März.
cgh/rst(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Marinomed Biotech
Nachrichten zu Marinomed Biotech AG
|
13.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
13.04.26
|EQS-News: Marinomed stellt Finanzierung durch erfolgreiche Kapitalmaßnahme sicher (EQS Group)
|
13.04.26
|EQS-News: Marinomed secures financing through successful capital increase (EQS Group)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.04.26
|Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Börse Wien: So performt der ATX Prime am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Marinomed Biotech AG
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marinomed Biotech AG
|13,70
|6,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.