Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ziel übertroffen 14.04.2026 17:52:00

Marinomed-Aktie stabil: Millionen-Deal durch Kapitalerhöhung

Marinomed-Aktie stabil: Millionen-Deal durch Kapitalerhöhung

Das börsennotierte Biotech-Unternehmen Marinomed hat seine im März angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Der Bruttoemissionserlös von Marinomed lag bei 2,23 Mio. Euro, das ursprüngliche Ziel wurde somit übertroffen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 159.039 neue Aktien der Gesellschaft ausgegeben, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Grund für die Kapitalerhöhung war ein kurzfristiger Kapitalbedarf im Zusammenhang mit der Übertragung des Carragelose Geschäfts an Unither Pharmaceuticals. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung solle "für die Erfüllung des Sanierungsplans und die Schließung der Finanzierungslücke verwendet werden", hieß es bei der Ankündigung der Maßnahme Mitte März.

Im Wiener Handel notierte die Marinomed-Aktie schlussendlich auf Vortagsniveau bei 13,70 Euro.

cgh/rst

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rekordjagd bei der Marvell-Aktie- das steckt hinter dem Hype

Bildquelle: Marinomed Biotech

Nachrichten zu Marinomed Biotech AG

mehr Nachrichten