Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Ziel übertroffen
|
14.04.2026 17:52:00
Marinomed-Aktie stabil: Millionen-Deal durch Kapitalerhöhung
Der Bruttoemissionserlös von Marinomed lag bei 2,23 Mio. Euro, das ursprüngliche Ziel wurde somit übertroffen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 159.039 neue Aktien der Gesellschaft ausgegeben, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Grund für die Kapitalerhöhung war ein kurzfristiger Kapitalbedarf im Zusammenhang mit der Übertragung des Carragelose Geschäfts an Unither Pharmaceuticals. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung solle "für die Erfüllung des Sanierungsplans und die Schließung der Finanzierungslücke verwendet werden", hieß es bei der Ankündigung der Maßnahme Mitte März.Im Wiener Handel notierte die Marinomed-Aktie schlussendlich auf Vortagsniveau bei 13,70 Euro.
cgh/rst(APA)
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Bildquelle: Marinomed Biotech
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