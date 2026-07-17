Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Antrag geplant
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17.07.2026 17:52:00
Marinomed-Aktienkurs mehr als halbiert: Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angestrebt
Durch diese Entwicklung drohe die Zahlungsunfähigkeit, hieß es von Marinomed. Ziel des neuerlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung sei, "die finanzielle Stabilität des Unternehmens durch Abschluss eines neuen Sanierungsplans abzusichern".
Marinomed war schon 2024 einmal insolvent
Neben weiteren Restrukturierungsmaßnahmen will das Biotech-Unternehmen die rechtlichen Möglichkeiten gegenüber Unither Pharmaceuticals aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts und die Assets der Marinosolv Plattform nutzen.
Marinomed musste sich bereits Mitte 2024 einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung unterziehen, das im Jänner 2025 beendet wurde. Der Biotech-Spezialist mit Sitz in Korneuburg ist seit 2019 an der Wiener Börse notiert.In Wien brach die Marinomed-Aktie letztlich um 57,54 Prozent auf 3,80 Euro ein.
cri
APA
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