Marinomed verkaufte fast doppelt so viele Aktien wie angeboten

Der Verkaufspreis lag bei 95 Euro je Aktie, der gesamte Verkaufserlös beträgt rund 10 Mio. Euro, wie das Biotech-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Am gestrigen Mittwoch hatten die drei Marinomed-Aktionäre Acropora Beteiligungs GmbH, hinter der Saudis stehen, Vetwidi Forschungsholding und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH bis zu 55.000 Papiere zum Verkauf angeboten. Am Ende wurden 105.000 und damit fast doppelt so viele veräußert - inklusive der voll ausgenützten Erhöhungsoption von 50.000 Aktien. Damit wechselten Aktien im Wert von rund 7,1 Prozent des Marinomed-Grundkapitals den Besitzer. Das Settlement soll am 27. Jänner erfolgen.

Nach der Aktienplatzierung halten Acropora noch rund 16,6 Prozent, Vetwidi 1,5 Prozent und BVT 1,4 Prozent an der Marinomed, heißt es in der Aussendung des Biotech-Unternehmens.

Die im Wiener prime market notierten Marinomed-Aktien waren am gestrigen Mittwoch nach Bekanntwerden des Accelerated Bookbuilding vom Handel ausgesetzt worden. Der reguläre Handel wurde am Donnerstag wieder aufgenommen - das Papier notiert drei Prozent tiefer bei 97,00 Euro.

bel/kan

APA