|
29.05.2026 06:31:29
Maris Spinners gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Maris Spinners ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maris Spinners die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 INR. Im Vorjahresviertel hatte Maris Spinners 1,36 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 459,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 449,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,790 INR. Im Vorjahr waren -1,890 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,68 Milliarden INR, gegenüber 1,69 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.