Maris Spinners gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Maris Spinners ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maris Spinners die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 INR. Im Vorjahresviertel hatte Maris Spinners 1,36 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 459,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 449,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,790 INR. Im Vorjahr waren -1,890 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,68 Milliarden INR, gegenüber 1,69 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at