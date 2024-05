Maris Spinners legte Quartalsergebnis vor

Maris Spinners äußerte sich am 29.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,230 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,40 Prozent zurück. Hier wurden 377,5 Millionen INR gegenüber 430,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -11,340 INR. Im Vorjahr waren -13,710 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,61 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,47 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at