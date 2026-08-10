Maris Spinners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Maris Spinners äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,59 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,570 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 480,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 26,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 381,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at