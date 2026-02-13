13.02.2026 06:31:29

Maris Spinners: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maris Spinners lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Maris Spinners ein Ergebnis je Aktie von -1,020 INR vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,53 Prozent auf 412,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

