Maris Spinners verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maris Spinners hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,66 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,360 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 431,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maris Spinners 403,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at