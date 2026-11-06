Maris Spinners vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Maris Spinners hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,660 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 545,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Maris Spinners einen Umsatz von 431,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at