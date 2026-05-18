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18.05.2026 06:31:29
Marisa Lojas präsentierte Quartalsergebnisse
Marisa Lojas ließ sich am 16.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marisa Lojas die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,84 Prozent auf 286,5 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,9 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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