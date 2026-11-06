Maritima de Inversiones: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Maritima de Inversiones präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,84 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,97 CLP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,13 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Milliarden CLP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at