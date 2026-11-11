Maritime Merchant Bank ASA Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maritime Merchant Bank ASA Registered hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,31 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maritime Merchant Bank ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,73 Prozent auf 128,0 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at