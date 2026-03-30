KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.03.2026 18:14:00
Maritime Sicherheit: KI-Wächter Kirmes soll Saboteure auf der Ostsee jagen
Ein mobiles Sensornetzwerk von Fraunhofer erkennt laut Projektmachern hybride Bedrohungen wie GPS-Spoofing und Drohnen-Spionage in Echtzeit direkt an der Küste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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