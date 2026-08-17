17.08.2026 14:31:33

Mark Cuban and Other Founders Wade Into Wealth Tax Debate

Some entrepreneurs, including Mark Cuban, are publicly worried about the potential fallout from California’s proposal to impose a special billionaire tax.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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