NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
10.08.2026 02:30:00
Mark Cuban Compared Nvidia to a Dot-Com-Era IPO Machine "Funding Everyone and Anyone." Here's What That Means for AI Stocks.
Mark Cuban recently raised concerns about how the artificial intelligence (AI) boom is being financed. In a July 28 post on X, he described Nvidia (NASDAQ: NVDA) as the sector's IPO, "funding everyone and anyone."Cuban was not suggesting that Nvidia literally takes companies public. He was comparing Nvidia's role with the dot-com boom, when IPOs gave young internet companies money to expand. Nvidia is now investing in AI model developers and cloud operators, as well as other companies supporting the wider AI market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|AMD bläst zur Attacke auf NVIDIA: KI-Übernahme lässt Aktie fallen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|a dot co.,ltd Registered Shs
|104,00
|0,97%
|NVIDIA Corp.
|194,14
|0,43%