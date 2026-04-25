SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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25.04.2026 21:21:06
Mark Cuban Slams Healthcare Profits, Calls For Shift From Insurers To Consumers
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