Mark My Words: ASML Stock Is the Most Overlooked Way to Play the AI Infrastructure Boom

When investors think about artificial intelligence stocks, the first ones that come to mind are often giants such as Nvidia, Microsoft, and Alphabet. But other companies also play important roles in the AI revolution.

One in particular tends to fly under the radar. That company is ASML (NASDAQ: ASML), a Dutch manufacturer of advanced semiconductor equipment. And I believe it's one of the most compelling ways to invest in the AI infrastructure boom.

AI requires enormous computing power, so semiconductor manufacturers are continually developing smaller, faster, and more energy-efficient chips. For example, Nvidia Hopper processors were once considered state-of-the-art GPUs for training and running AI programs. In 2024, Nvidia unveiled its more advanced Blackwell architecture, and this year, the company is unleashing its next-generation Vera Rubin platform, with Rubin GPUs and Vera CPUs.

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