ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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12.10.2026 11:14:00
Mark My Words: ASML Stock Is the Most Overlooked Way to Play the AI Infrastructure Boom
When investors think about artificial intelligence stocks, the first ones that come to mind are often giants such as Nvidia, Microsoft, and Alphabet. But other companies also play important roles in the AI revolution.
One in particular tends to fly under the radar. That company is ASML (NASDAQ: ASML), a Dutch manufacturer of advanced semiconductor equipment. And I believe it's one of the most compelling ways to invest in the AI infrastructure boom.
AI requires enormous computing power, so semiconductor manufacturers are continually developing smaller, faster, and more energy-efficient chips. For example, Nvidia Hopper processors were once considered state-of-the-art GPUs for training and running AI programs. In 2024, Nvidia unveiled its more advanced Blackwell architecture, and this year, the company is unleashing its next-generation Vera Rubin platform, with Rubin GPUs and Vera CPUs.
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Nachrichten zu ASML NV
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12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
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09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
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09.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 598,20
|0,41%
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