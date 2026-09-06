Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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06.09.2026 12:36:00
Mark Your Calendar: Here's the Exact Date the Next Social Security COLA Will Be Announced
If you're receiving Social Security benefits and you're struggling to keep up with rising costs this year, you may have a big question on your mind: How much will your benefits increase in 2027?Earlier this year, Social Security beneficiaries received a 2.8% cost-of-living adjustment (COLA). A lot of people are hoping for a larger raise in the new year, and current estimates support that reality.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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