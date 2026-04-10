Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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10.04.2026 22:30:00
Mark Your Calendar: Oklo Could Be a Very Different Stock After July 4
In the coming decades, a new $10 trillion opportunity will be available, according to a new report from Bank of America. The bank is deeming this coming opportunity a "nuclear renaissance."The thesis here is simple. The artificial intelligence (AI) industry is expanding rapidly. But to make AI possible, the industry needs a lot of power, mainly to service the electricity needs of data centers. The current grid and electricity generation capacity isn't capable of servicing these rising needs. And so we'll need other sources of power -- clean, reliable sources that can be built quickly and expanded as needed.Bank of America thinks nuclear energy is a perfect solution to this dilemma. And Oklo's (NYSE: OKLO) novel approach, which uses small modular reactors (SMRs), should play an important role. There's just one problem: Oklo's technology has very limited real-world validation. But that could all change on July 4. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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