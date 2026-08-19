Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.08.2026 01:13:28
Mark Zuckerberg encouraged growth over child safety, ex-Meta executive testifies at trial
US states accuse Meta of designing its social media platforms to hook young usersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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