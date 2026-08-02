Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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02.08.2026 02:07:00

Mark Zuckerberg Is Betting Up to $145 Billion on AI Infrastructure in 2026

As of this writing, which is after the market closed on July 29, shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) have fallen 10%. Earnings in Q2 (ended June 30) came in below estimates, while third-quarter revenue guidance was weaker than expected.This extends the social media stock's losing streak. It's trading 26% below its all-time high from August 2025.The market's attention in recent quarters has been directed to spending trends. Meta raised the lower end of its guidance for 2026 capital expenditures (capex) to $130 billion from $125 billion. But the upper end, $145 billion, was kept unchanged.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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