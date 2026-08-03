Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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03.08.2026 08:00:00
Mark Zuckerberg Just Announced Great News for Meta's Shareholders
Meta Platforms (NASDAQ: META) released its second-quarter earnings report on July 29. The company's financial results weren't bad, at least as long as we stop at the top line. Meta's revenue grew by 28% year over year to $60.8 billion. But the tech leader's earnings per share dropped 13% year over year to $6.18, while its free cash flow came in at $784 million, down almost 91% from the year-ago period.Meta Platforms is pouring a small fortune into its artificial intelligence (AI)-related ambitions, and it is impacting its margins and bottom line. It's no wonder that many people are running for the exit. However, recent comments from Meta's CEO, Mark Zuckerberg, should give investors some confidence that the company might eventually reap the benefits of these investments. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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31.07.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Microsoft zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk - Meta geht unter (dpa-AFX)
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30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
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30.07.26
|Meta-Aktie nach enttäuschender Prognose abgestraft (finanzen.at)
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30.07.26
|Mark Zuckerberg is becoming the king of the ‘side quest’ (Financial Times)
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30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)
|
30.07.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|489,05
|1,27%